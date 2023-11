Workshops, Networking & geballtes Know-how: Kärnten – it’s my Job!

Joschi Peharz führte charmant durchs Programm und entlockte seinen Interviewpartnern zahlreiche Einblicke in die Zukunft des Tourismus in Kärnten und in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See. Mit dabei waren Sandra Fleissner von der Tourismus Akademie Kärnten, Michael Fehnböck von der Kärnten Werbung und Georg Overs & Stefan Domenig von der Region Villach.

Positive Stimmung und motivierende Gespräche

Den Mitarbeiter der Tourismusbetriebe wurde zusätzlich die Tourismusmarke Kärnten präsentiert und als krönenden Abschluss gab Top-Speaker Toni Wolliger den Teilnehmern praktische Tipps für ein optimales Auftreten vor dem Gast. Ein Nachmittag mit positiver Stimmung und motivierenden Gesprächen, der das Wissen aller, die dabei waren, auf ein neues Level gebracht hat – sei es das eigene Auftreten oder die Zukunftsmusik aus dem Tourismus. Zum Abschluss gab es auch ein Gewinnspiel und einige der Teilnehmer konnten sich über tolle Sachpreise freuen – wie zum Beispiel Küchenkult Gutscheine oder Winter Kärnten Cards!

Event verpasst? Kein Problem! Für alle die das Event in Villach verpasst haben, keine Sorge: Es stehen noch einige weitere Termine an und alle Tourismus-Mitarbeiter:innen sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Anmeldung unter: https://www.tourismusakademie-kaernten.at/veranstaltung/ Die nächsten Termine: 29. November in St. Veit

11. Dezember in Bad Kleinkirchheim

12. Dezember in Mallnitz