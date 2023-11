Für den guten Zweck: Soroptimistclub verkauft beim Benediktinermarkt

„Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am Benediktinermarkt am Donnerstag, dem 30. November, sowie am Samstag, dem 2. Dezember, selbstgemachte Produkte verkaufen werden. Der Erlös aus diesen Verkäufen wird dazu beitragen, Projekte in Kärnten zu unterstützen“, freut sich der Soroptimistclub Klagenfurt Wörthersee.

„Jeder Kauf hilft uns“

Der Verein möchte alle Kärntner herzlich dazu einladen, die Initiative zu unterstützen, indem sie die Veranstaltung und den Stand am Benediktinermarkt besuchen. „Jeder Kauf hilft uns, Frauen in Notlagen zu unterstützen und ihnen eine sichere Zukunft zu ermöglichen„. Vorbeischauen lohnt sich also doppelt!