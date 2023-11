Mega! Metallica kommt 2024 nach Österreich

Das Open Air-Gelände Racino in Ebreichsdorf bei Wien wird zum Zentrum des Metal-Genres. Mit am Start ist auch Metallica mit einem mehrstündigen Auftritt am Samstag, den 1. Juni 2024. Rund 60.000 Besucher werden erwartet. Teil von „Racino Rocks“ sind ebenso Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und Mammoth WVH.

Ticketsvorverkauf startet

Die Metallica-Perfomance in Racino ist neben den restlos ausverkauften Doppelshows sowie drei Festivals in nur sieben Städten die einzige Möglichkeit, die ikonische Formation 2024 in Europa zu erleben. Tickets gibt es im Vorverkauf ab dem heutigen Mittwoch, dem 29. November, zunächst bei Ticketmaster. Zwei Tage später, am Freitag, dem 1. Dezember, startet der allgemeine Vorverkaufsstart.