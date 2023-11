Für ausländische Pflegekräfte gibt es jetzt einen gratis Deutsch-Kurs

Der Kurs richtet sich an Personen, die sich für eine Ausbildung im Pflegebereich interessieren, sich in einer Pflegeausbildung befinden oder bereits einem Pflegeberuf nachgehen – darunter fallen insbesondere Pflegefachassistenten, Pflegeassistenten, Personen in Sozialbetreuungsberufen mit Schwerpunkt Altenarbeit, Heimhelfer, 24-Stunden-Betreuer. Der Kurs ist ein neuer Ausbauschritt der Lernplattform Sprachportal.at des ÖIF und kann so berufsbegleitend, im Selbststudium sowie orts- und zeitungebunden absolviert werden.

Absolvierungsnachweis

Das umfangreiche Angebot rund um die Uhr verfügbarer Lerninhalte wird ergänzt durch regelmäßig stattfindende Online-Livekurse, in denen die Teilnehmenden mit Deutschtrainer u. a. das Sprechen anhand realitätsnaher Praxissituationen trainieren. Wer mindestens 60 Prozent der Aufgaben korrekt gelöst hat, erhält mit einer Teilnahmebestätigung einen Nachweis über die erfolgreiche Absolvierung von Modulen und den Erwerb von Kenntnissen.

Hohe Ausländer-Zahl im Pflegebereich

In Österreich waren 2022 knapp 68.000 Personen im Pflegesektor als Angestellte tätig. Mehr als 23 Prozent davon sind ausländische Staatsangehörige. Zusätzlich waren 2022 mehr als 58.700 selbständig in der Personen- und 24h-Betreuung tätig sind. Hier liegt der Anteil ausländischer Arbeitskräfte sogar noch höher: 92 Prozent bzw. mehr als 57.500 sind Nicht-Österreicher.