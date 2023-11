Diese Kärntner Gemeinde bietet zusätzlichen 50-Euro-Heizbonus

Veröffentlicht am 29. November 2023, 13:58 / ©Montage pixabay.com/ri & pixabay.com/ Mabel Amber

Über 21.000 Kärntner hatten im Vorjahr Anspruch auf den sogenannten Heizkostenzuschuss. „Nachdem dieser aufgrund der Teuerungswelle in allen Bereichen bei weitem nicht mehr ausreicht, unterstütze ich auch heuer jeden Spittaler Bezieher des amtlichen Heizkostenzuschusses mit einem zusätzlichen Heizbonus in der Höhe von 50 Euro aus meinen persönlichen Verfügungsmitteln“, so Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten). Berechtigte können den Bonus vom 1. bis 22. Dezember 2023 unter Vorlage eines Ausweises im Bürgerbüro des Rathauses abholen.

Heizmaterial-Aktion

Für hilfsbedürftige Bürger in Spittal, die über keine Zentralheizung verfügen, stehe außerdem zusätzliches Heizmaterial in Form von Hartholzbriketts bereit. „Diese können ebenfalls, solange der Vorrat reicht, im Rathaus-Innenhof kostenfrei abgeholt werden“, betont der Bürgermeister.