Mehr Assistenz für Autisten: Schulen wollen Ebenen erweitern

„Bildung ist das A und O für alle Kinder, sie ist ihre Zukunft und damit auch unsere“, sagt Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner und betont dabei die Pflicht, bestmögliche Bildungsbedingungen zu gewährleisten. „Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass jedes Kind einen gleichwertigen Zugang zu Bildung hat. Das bedeutet natürlich auch, die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufgrund von Behinderungen ihr Potenzial bestmöglich entfalten können“, so Fellner.

Für mehr Inklusion

Kinder, die eine Autismusspektrumstörung aufweisen, benötigen beispielsweise oftmals zusätzliche Assistenzleistungen im schulischen Umfeld sowie ein sozial kompetentes Umfeld an Regelschulen, um am Unterrichts- und Schulgeschehen bestmöglich teilhaben zu können. Diese Assistenzleistungen werden über die sogenannten ASS-Richtlinie finanziert. Sie regelt den Anwendungsbereich, die Fördervoraussetzungen, den Verfahrensablauf sowie die Kostenteilung zwischen Land und Schulerhalter.

Über eine Million Euro investiert

Auf Basis der genehmigten Assistenzleistungen für das Schuljahr 2023/2024 ist von Gesamtkosten von rund 1,4 Millionen Euro auszugehen. Bildungsreferent Fellner unterstreicht die Wichtigkeit dieser Mittel: „Das ist eine wichtige Investition, die Schülern mit einer Autismusspektrumstörung eine ansprechende schulische Ausbildung ermöglicht und ihnen so den Weg für eine vielversprechende Zukunft ebnet.“