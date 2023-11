Investition in die Zukunft: Huawei vergibt Stipendien an Uni Klagenfurt

Veröffentlicht am 29. November 2023, 17:05 / ©AAU/Martin Hofmann

Vier internationale Studierende der Studiengänge Game Studies and Engineering, Informatics und Information Management erhalten jeweils ein Digitalisierungsstipendium im Wert von 9.600 Euro für einen Zeitraum von einem Jahr. Außerdem verlieh die Universität Klagenfurt die Huawei „Best Performer Awards“ für die 16 besten Technik Studierenden in der Höhe von jeweils 2.000 Euro.

Potenzial der nächsten IKT-Generation fördern

„Die digitale Ära stellt unsere Gesellschaft vor viele Herausforderungen. Die Universitäten tragen maßgeblich zur Gestaltung der digitalen Zukunft bei“, erklärt Martina Merz, Vizerektorin der Universität Klagenfurt bei der offiziellen Verleihungszeremonie. „Die Förderung von jungen Studierenden stärkt nicht nur die Position unserer Bildungseinrichtungen, sondern verankert auch die Stadt Klagenfurt als Hub für digitale Inklusion. Durch die Unterstützung von Huawei in Form von Stipendien öffnen sich für die Studierenden Türen zu einer digitalen Zukunft, in der Innovation und Fortschritt Hand in Hand gehen,“ ergänzt Philipp Liesnig, Vizebürgermeister der Stadt Klagenfurt.

Finanzielle Unterstützung für den Fokus

Student Vid Rebol der Studienrichtung Informatics sagt: „Die gegenwärtige finanzielle Herausforderung, die viele Studierende erleben, ist eine Realität, die nicht übersehen werden kann. Die steigenden Kosten für Bildung und Lebensunterhalt stellen für viele von uns eine große Belastung dar.“ Die Unterstützung durch das Stipendium bedeutet für die vier Stipendiaten die Möglichkeit, sich auf ihre akademischen Ziele zu konzentrieren, ohne von den finanziellen Hürden abgelenkt zu werden. Es ist aber nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern eröffnet auch die Chance, aktiv an der Gestaltung der digitalen Zukunft teilzunehmen.