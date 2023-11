SPÖ Graz: Gemeinderatsklub unter neuer Führung

Veröffentlicht am 29. November 2023, 17:49 / ©SPÖ Graz

Die 39 Jahre alte Wirtschaftsingenieurin übernimmt wie seit Längerem geplant die Funktion von Michael Ehmann, der sich schrittweise aus der Kommunalpolitik zurückzieht. Ehmann bleibt noch bis zur Jänner-Sitzung Mitglied des Gemeinderates und Vorsitzender des Stadionausschusses. Erste Gratulantin war SPÖ Graz-Regionalvorsitzende und Soziallandesrätin Doris Kampus, die auch Ehmann für sein langjähriges intensives Engagement dankte.

„Gemeinsam werden wir die Grazer SPÖ wieder stark machen“

„Ich bedanke mich bei den Klubmitgliedern für das große Vertrauen. Gemeinsam werden wir die Grazer SPÖ wieder stark machen“, sagte Schlüsselberger, die die entscheidende Rolle der Grazer SPÖ innerhalb der Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ hervorhob: „Mit der Anstellung pflegender Angehöriger und dem Sonderbudget für Schulen ist es uns gelungen, zwei unserer politischen Herzensanliegen bereits umzusetzen.“ Schlüsselberger betonte in diesem Zusammenhang, dass die SPÖ eine konstruktive, aber klare Rolle ganz im Sinne der Grazerinnen und Grazer einnehmen werde.

Sozialdemokratische Frauen-Power

Für die SPÖ Regionalvorsitzende und Soziallandesrätin Doris Kampus ist der Wechsel im Klubvorsitz „ein weiterer Schritt in der Neuordnung der Grazer SPÖ“. Mit Schlüsselberger werde man gemeinsam sozialdemokratische Frauen-Power für Graz einsetzen. Als eine der ersten Maßnahmen kündigten Kampus und Schlüsselberger Graz-Gespräche in allen Bezirken an, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Über Schlüsselberger

Schlüsselberger sammelte ihre ersten politischen Erfahrungen als Jugendvertrauensrätin in ihrer Zeit als Elektroinstallateur-Lehrling, danach besuchte sie die HTL für Berufstätige und studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Mittweida. Aktuell leitet die Grazerin den Bereich Erneuerbare Energie und Energielösungen des E-Werk Franz. Schlüsselberger lebt in einer Partnerschaft und ist Mutter einer Tochter.