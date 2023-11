Trickdiebinnen in Spittal zu Gange: Polizei sucht Zeugen

Zwei Trickdiebinnen waren am Mittwoch in einem Bekleidungsgeschäft in Spittal an der Drau zu Gange. „Die beiden Opfer wurden jeweils von einer der Täterinnen abgelenkt, während die andere die Brieftasche aus der Einkaufstasche stahl“, heißt es seitens der Polizei.

Täterinnen schnappten sich viel Geld mit Bankomatkarte

In der Folge wurde mit einer gestohlenen Bankomatkarte eine Bargeldbehebung an einem Bankomaten in Spittal durchgeführt. „Der durch die Taten entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro“, so die Beamten. Sie bitten nun um Hinweise: „Zeugen sowie etwaige weitere Opfer werden ersucht, sich an die Polizeiinspektion Spittal an der Drau zu wenden.“