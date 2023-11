Neue Vignette 2024 ab 1. Dezember gültig: Das müssen Autofahrer beachten

Die Klebevignette in Sonnengelb ist seit 22. November in 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Die Digitale Vignette gibt es im ASFINAG Mautshop sowie über die ASFINAG App. Eine Jahres-Vignette ist maximal 14 Monate gültig – die Vignette 2024 berechtigt somit bis zum 31. Jänner 2025 zur Fahrt auf Autobahnen und Schnellstraßen. „Sieben von zehn Jahres-Vignetten sind bereits digital, die Vorteile haben viele unserer Kunden bereits überzeugt. Mit dem neuen Vignettenjahr gibt es zahlreiche Neuerungen wie etwa erstmals die 1-Tages-Vignette, die wie auch die 10-Tages-Vignette bei Online-Kauf fortan sofort nach Kauf gültig sein wird“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder. „Alte“ Jahres-Vignette in Purpur gilt noch bis 31. Jänner 2024. Neu im Angebot ist die 1-Tages-Vignette.

So viel kostet die 1-Tages-Vignette

Die 1-Tages-Vignette für Pkw wird es um 8,60 Euro bzw. für Motorräder um 3,40 Euro geben. Bei der vor allem von Urlauber:innen genutzten 10-Tages-Vignette kommt es zu einer leichten Anpassung von bisher 9,90 Euro auf 11,50 Euro. Der Preis der 2-Monats-Vignette sinkt aufgrund der neuen gesetzlichen Preisstaffelung von 29 auf 28,90 Euro. Der Preis der Jahres-Vignette verbleibt unverändert bei 96,40 Euro. Die Preisstaffelung sowie die eigentliche Einführung der 1-Tages-Vignette beruht dabei auf der Umsetzung der Vorgaben der EU-Wegekostenrichtlinie.

Das musst du beim Online-Kauf beachten

Die Digitale Jahres-Vignette 2024 ist im ASFINAG Mautshop und über die ASFINAG App erhältlich. Wichtig dabei: Kunden müssen die Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen beachten. Denn: Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kunden vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten – die Digitale Vignette ist deshalb erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Für Unternehmer ist die Digitale Vignette sofort gültig.