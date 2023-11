Erstes Adventwochenende bringt Schnee und Regen nach Österreich

Am Donnerstag erfasst zunächst eine Warmfront mit dichter Bewölkung Österreich. „Während es in den westlichen Landesteilen sowie von Osttirol über Kärnten bis zum Alpenostrand zeitweise regnet oder schneit, bleibt es weiter im Norden bis zum Abend weitgehend trocken. Die Schneefallgrenze zeigt regional recht große Unterschiede“, sagen die Wetterexperten der GeoSphere voraus. Während es anfangs meist noch bis in tiefe Lagen schneit, steigt die Schneefallgrenze tagsüber teils auf Lagen über 1000 Meter. Nach Südosten hin sogar bis weit über 1500 Meter Seehöhe.

Schnee und Eisregen am Freitag möglich

Der Ostalpenraum liegt am Freitag im Einfluss eines Italientiefs. „Dichte, tiefliegende Wolken überziehen alle Landesteile und es regnet oder schneit verbreitet, am Nachmittag oft anhaltend, am meisten jedoch im Süden. Die Schneefallgrenze ist sehr unterschiedlich und die Prognose dahingehend noch unsicher“, berichten die Meteorologen. Während es im Nordosten anfangs noch teils bis in tiefe Lagen schneit, liegt die Schneefallgrenze im Westen und Süden vorübergehend zwischen 800 und 1500 Metern Seehöhe. In Teilen Unterkärntens, in der südlichen Steiermark sowie am nördlichen und östlichen Alpenrand kann es in tieferen Lagen auch zur Glättebildung durch gefrierenden Regen kommen, so die Prognose weiter.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Wochenende wird es winterlich! „Mit dichten Wolken schneit es verbreitet, anfangs kann inneralpin und südlich des Alpenhauptkamms unterhalb von 700 bis 900 Meter noch Schneeregen oder Regen mit dabei sein. Weiter nach Norden und Nordosten hält sich kältere Luft und es schneit bis in tiefe Lagen“, lautet die Prognose der GeoSphere für Samstag. Im Laufe des Nachmittags lässt der Schneefall dann langsam nach und die Wolken lockern auf. Am Sonntag lösen sich die Restwolken dann auf. Es wird ein sehr sonniger aber winterlich kalter Tag erwartet. „Am Morgen frostig kalt mit minus 10 bis minus 4 Grad. Tageshöchsttemperaturen zwischen minus 4 und plus 1 Grad.“