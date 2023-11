Villacher Sozialadvent: Gemeinsam für die gute Sache

Seit 15 Jahren bringt die ARGE Villacher Sozialadvent unterschiedliche Vereine und Initiativen zusammen, um eine gemeinsame Hütte am Villacher Hauptplatz während der Weihnachtszeit zu bespielen. Das Organisations-Duo mit Gaby Sailer und Marc Germeshausen freut sich auch heuer Gutes zu tun.

©Villacher Sozialadvent/KK Am Foto: Aurora Rupeni und Marc Germeshausen (v.l.)

Gemeinsames Charity-Projekt

Besagter Stand befindet sich direkt neben dem Weihnachtsexpress am Hauptlatz und ist vom 17. November 2023 bis zum 2. Jänner 2024 geöffnet. Gewirtschaftet wird in eine gemeinsame Kasse und der Tagessatz wird gleichermaßen verteilt. „Somit ist es egal, ob man am Wochenende oder unter der Woche am Stand vertreten ist“, erklärt Germeshausen. Sämtliche Organisationen verfolgen zudem ein gemeinsames Ziel verfolgen – „nämlich sozial Schwache und Bedürftige in der Region direkt und ohne Verwaltungskosten zu unterstützen.“ Zudem haben sich die Vereine dazu entschlossen, ein gemeinsames Charity-Projekt zu unterstützen. Zehn Prozent aller Einnahmen kommen heuer der Entwicklung einer App für Diabetes-erkrankten Menschen zugute.

©Villacher Sozialadvent/KK Am Foto: Marc Germeshausen und Gaby Sailer (v.l.)

Wichtel Stanislaus kommt zu Besuch

In diesem Jahr kommt an insgesamt acht Terminen auch der Wichtel Stanislaus zu Besuch und erzählt Märchen und Geschichten. Um 16 Uhr wird er am 12., 14., 19. und 21. Dezember zu Gast bei der Sozialadvent Hütte sein. Auch ist wieder der Heilige Nikolaus am 6. Dezember, um 16 Uhr, vor Ort.