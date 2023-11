Kind (6) auf Schutzweg von Auto erfasst

Veröffentlicht am 29. November 2023, 20:40 / ©5 Minuten

Mittwochfrüh kam es in Zirl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 40-jährigen Fahrzeuglenker und einem 6-jährigen Kind. Dabei wurde ein Kind das den Schutzweg in der Meilstraße überqueren wollte vom PKW erfasst und am Bein verletzt.

Kind ins Krankenhaus gebracht

Das Kind wurde vor Ort erstversorgt und nach Verständigung der Mutter in die Unfallambulanz Innsbruck verbracht. Ein Alkomattest mit dem Lenker verlief negativ. Für die Dauer des Unfalls wurde der Verkehr wechselseitig angehalten.