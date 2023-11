Tierische Spendenaktion zur Weihnachtszeit

Eine schöne Idee hat sich der Kärntner Tierschutzverein für die diesjährige Weihnachtszeit überlegt! In Zusammenarbeit mit hiesigen Einzelhändlern wurde eine süße Spendenaktion ins Leben gerufen. In den Filialen – darunter Fressnapf in Maria Gail, Spittal an der Drau und der Kärntnerstraße, sowie Dehner in Villach, Bellaflora in Villach und das Futterhaus in Spittal an der Drau – stehen Weihnachtsbäume, die mit den Wünschen der Tierheimtiere geschmückt wurden.

Sach- und Futterspenden werden gesammelt

„Wir haben ihre kleinen Herzenswünsche aufgehängt, und wir hoffen, dass wir gemeinsam dazu beitragen können, ihnen ein festliches ‚Lächeln‘ zu schenken“, erklärt man seitens des Vereins. Auch besteht die Möglichkeit, besagte Wünsche zu erfüllen! „Jede Gabe, ob groß oder klein, macht unseren Tieren eine große Freude. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass kein Fellfreund in dieser festlichen Zeit vergessen wird.“