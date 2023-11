37 Brauchtumsgruppen präsentieren sich bei St. Veiter Bartlumzug

Am 5. Dezember

St. Veit an der Glan

„Der Bartlumzug, der seit vielen Generationen in unserer Stadt veranstaltet wird, ist ein beeindruckendes Spektakel für Brauchtumsbegeisterte“, lädt Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) zur Veranstaltung ein. „Auch dieses Jahr wartet der Traditionsumzug mit einer Lichtshow, kunstvoll geschnitzten Masken, beeindruckenden Kostümen und viel Kettengerassel auf“, erklärt der Stadtchef weiter. Der Startpunkt ist die St. Veiter Blumenhalle. Von dort aus bewegen sich die Gruppen zum Oktoberplatz, wo die grusligen Gesellen um 19 Uhr eintreffen.

Straßensperren bis zirka 22.30 Uhr

Die insgesamt zwei Kilometer lange Route führt über die Ossiacher Straße, den Schillerplatz, den Unteren Platz bis zum Hauptplatz. An diesem Tag werden die Ossiacher Straße ab Kreuzung Schießstattallee bis zur Völkermarkter Straße und der Schillerplatz sowie die Innenstadt von 18.30 bis ca. 22.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Sicherheit werde zudem großgeschrieben! „Die teilnehmenden Gruppen verpflichten sich schriftlich, übermäßige Übergriffe auf Besucher zu unterlassen und den Anweisungen der Veranstalter und Einsatzkräfte Folge zu leisten“, heißt es seitens der Stadt.

Nikoloumzug am 6. Dezember

Für alle, die es ruhiger mögen: Der Nikolaus zieht am 6. Dezember 2023, ab 16 Uhr, von der Stadtbücherei zur Bühne am Weihnachtsmarkt auf den Hauptplatz. Dort erzählt er dann die Nikolaus-Geschichte und verteilt seine Gaben an die anwesenden Kinder.