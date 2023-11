Zwischen Schnee und Regen: So wird das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag dreht die großräumige Strömung auf Südwest, damit wird es in allen Höhen deutlich milder, sagen die Wetterexperten der GeoSphere voraus. „Eine Warmfront bringt von Westen her ein wenig Niederschlag. Anfangs schneit es noch bis in die Niederungen, im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze aber auf über 1000 Meter Seehöhe an.“

Frostige Morgentemperaturen

Im Norden bleibt es meist trocken, es ist aber dicht bewölkt. „Im Süden kann es den ganzen Tag über immer wieder Niederschlag geben, dieser geht allerdings im Tagesverlauf in Regen über“, so die Prognose weiter. In der Früh ist es noch überall sehr frostig, tagsüber soll es leichte Plusgrade geben.