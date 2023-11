Schnee bis in tiefe Lagen: Frau Holle feiert Donnerstag ein Comeback

Der Donnerstag bringt verbreitet Regen und Schneefall. „Vor allem am Morgen schneit es meist noch bis in tiefe Lagen“, kündigen die Meteorologen von Geosphere Austria an. Tagsüber soll die Schneefallgrenze dann deutlich über 1.000 Meter Seehöhe ansteigen. Nur im Nordosten bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 1 bis plus 6 Grad.