20. Adventlauf steht in den Startlöchern

Mit der schwedischen Eliteläuferin Carolina Johnson hat sich auch eine internationale Spitzenläuferin angekündigt, um den bekannt schnellen Rundkurs in Klagenfurt zur Vorbereitung auf die nächstjährige EM in Rom zu nützen. Auch die Krampusgruppe der „Kärntner Nordbergteufel“ wird den Läufern auf der Rundstrecke schnelle Beine machen.

Plus Straßenlaufmeisterschaften

Der Start für den fünf Kilometer-Lauf ist in der Glanfurtgasse/Schleusenweg (ehemalig GH Laterndl). Ziel ist die Nebenfahrbahn zum Südring gegenüber der Leopold Wagner Arena. Letztere gilt auch als Start- und Zielgerade für den zehn Kilometer-Lauf. An den Läufen teilnehmen kann jeder. Mitglied in einem Verein zu sein, ist keine Voraussetzung. Hier kannst du sich online anmelden. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Bewerbsbeginn möglich. Für die Meisterschaftsnennungen ist keine Nachnennung am Start möglich. Bis 30. November kann man sich dafür auf der Homepage www.oelv.at anmelden.