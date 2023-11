Adventmarkt lädt mit neuem Highlight zum Verweilen ein

Veröffentlicht am 30. November 2023, 09:15 / ©Stadtgemeinde Wolfsberg

Die Eröffnung des diesjährigen Adventmarktes in Wolfsberg findet am Freitag, dem 1. Dezember, um 17 Uhr, im Trattlpark statt. Musikalisch gestaltet wird die Eröffnung von den Männerchören der Stadtgemeinde und dem Quartett der Stadtkapelle Wolfsberg mit ökumenischer Segnung durch Pfarrer Christoph Kranicki und Pfarrerin Renate Moshammer.

Puppenspieler, Musik und Kulinarik

Wie bereits in den letzten Jahren ist es dem Stadtmarketing mit den Kaufleuten der Wolfsberger Innenstadt auch heuer wieder gelungen, einen Adventkalender mit interessanten Angeboten zu gestalten, um den Kunden die Auswahl der passenden Weihnachtsgeschenke zu erleichtern. Ebenso findet dieses Jahr an den Freitagen und Samstagen von 10 bis 19 Uhr im Advent ein Christkindlmarkt am Hecherplatzl mit einem weihnachtlichen Rahmenprogramm statt. Weiters erwarten euch ein vielfältiges Warenangebot von handgefertigten Geschenksartikeln, Spielwaren, Büchern, Kunsthandwerk und vieles mehr. Auch die Gastronomen laden zum Verweilen ein.

Neues Highlight

Neu am Adventmarkt ist heuer ein Fotopoint. Von jedem Öffnungstag wird ein Foto mit dem Hashtag #wolfsbergeradvent zufällig ausgewählt und gepostet. Wenn sich der Poster im Rathaus meldet, erhält er von Bürgermeister Hannes Primus einen LAVgutschein im Wert von 10 Euro. Öffnungszeiten sind an den Adventwochenenden von Freitag bis Sonntag jeweils von 15 bis 20 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2023 um 09:20 Uhr aktualisiert