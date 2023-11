Auf Starkregen folgt Wintereinbruch – und dann wird es eiskalt

Am morgigen Freitag und am Samstag leuchtet die Wetterwarnkarte der „GeoSphere Austria“ gelb und orange. Starker Regen soll in den kommenden zwei Tagen auf das Bundesland zukommen. Auch der Hydrographische Dienst Kärntens hat schon eine „geringe Hochwassergefährdung“ online. Wir haben bei den Meteorologen nachgefragt, was die Kärntner in den kommenden Tagen erwartet.

Auch orange Schneewarnung für Kärnten

Wie Gerhard Hohenwarter von der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten berichtet, soll es nicht nur bei der orangen Regenwarnung bleiben. „Es kommt auch eine orange Schneewarnung auf eigentlich ganz Kärnten zu.“ Dabei soll es vor allem morgen teils noch kräftig bis in die Nacht hinein regnen. „Danach kommt es darauf an, wie schnell die Schneefallgrenze in welchen Landesteilen absinkt“, so Hohenwarter weiter.

„Kann für einige Stunden auch kräftig schneien“

Diese soll jedenfalls von Norden zu sinken beginnen. „Spätestens Samstag Vormittag schneit es dann aber in ganz Kärnten und da kann es dann für einige Stunden auch richtig kräftig schneien“, weiß der Meteorologe. Neuschnee ist dabei auch für tiefe Regionen möglich. „Da ist zwar noch die nötige Vorsicht geboten, derzeit schaut es aber so aus, dass es in ganz Kärnten am Samstag tiefst winterlich wird“, weiß Hohenwarter.

„Perfekter Start in die Wintersaison“

Einen solchen Wintereinbruch, „den wir so nicht jedes Jahr in Kärnten erleben“, bezeichnet Hohenwarter als den „perfekten Start in die Wintersaison“. Zudem sei es eine „gute Grundlage“ für den weiteren Winter. Und aufgrund der eisigen Temperaturen – am Sonntag und Montag können die Thermometer im Land deutlich unter minus zehn Grad anzeigen – schaut es auch so aus, als würde der Schnee dann noch deutlich länger liegen bleiben. Auch bei der Kälte gibt es übrigens eine gelbe Wetterwarnung der „GeoSphere Austria“ für beide Tage in ganz Kärnten.

Kältetelefon anrufen kann Menschenleben retten

Aufgrund der extremen Temperaturen, die auch in den kommenden Tagen, vor allem in Richtung Wochenende, wo es fast für das ganze Bundesland eine „gelbe“ Kältewarnung mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich aktuell gibt, soll hier auch noch einmal auf das Kältetelefon aufmerksam gemacht werden. Solltet ihr jemanden sehen, der in der Nacht oder in den Morgenstunden draußen übernachtet und friert, ist es ratsam das Kältetelefon anzurufen. Es ist von 1. November bis 31. März 2024 sieben Tage die Woche von 18 Uhr abends bis sechs Uhr in der Früh aktiv und stellt unter der Nummer 0463/39 60 60 vor allem eine Hilfe für obdachlose Menschen dar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2023 um 09:36 Uhr aktualisiert