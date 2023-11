Mit Kopf auf Asphalt aufgeschlagen: Fahrradlenker tot

In den ersten Stunden des 30. November fand ein Mann in St. Martin bei Lofer einen 68-jährigen Fahrradlenker nach einem Sturz am Boden vor. Dieser kam offensichtlich durch einen Sturz zu Boden und schlug mit dem Kopf am Asphalt auf. Reanimierungsversuche blieben in weiterer Folge erfolglos. Der Fahrradlenker trug keinen Helm. Anzeichen auf Fremdverschulden konnten keine festgestellt werden.

