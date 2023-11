Schrecklich: Drei Hasen zu Tode gequält

Veröffentlicht am 30. November 2023, 11:42 / ©Pexels.com

Ein Fall von Tierquälerei wurde am heutigen Donnerstag, dem 30. November, bekannt. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, wurde der Fall schon vergangene Woche am Samstag, dem 25. November, gemeldet. Drei Hasen wurden gequält, getötet und dann wie Müll im Bereich des Dorfbaches in Hard entsorgt.

Täter noch immer unbekannt

„Im Bereich des Dorfbaches bei der Harder Eschlestraße entsorgten bislang unbekannte Täter drei tote Hasen. Die Tiere wurden zuvor offenbar gequält, getötet und dann dort abgelegt“, heißt es von der Polizei, die zusätzlich um Hinweise bittet. Wer die Täter sind, ist demnach noch unklar.