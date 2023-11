GEMMA Konzert: Martin & Sabry bringen Weihnachten ins „Wohnzimmer“

Mit seiner sanften Stimme bringt Martin Moser genau die richtige Atmosphäre in die Café Bar Wohnzimmer.

Mit seiner sanften Stimme bringt Martin Moser genau die richtige Atmosphäre in die Café Bar Wohnzimmer.

Veröffentlicht am 30. November 2023, 13:42 / ©Verein GEMMA/KK

Am Samstag, 2. Dezember ab 17 Uhr, verwandelt sich die Café Bar „Im Wohnzimmer“ in der Widmanngasse zur weihnachtlichen Showbühne. Das Jahr 2023 geht mit einem musikalischen Highlight für den Verein GEMMA zu Ende.

Es wird gemütlich

Das Weihnachtskonzert brachte bereits zahlreiche Musiker in die Draustadt. Bei gemütlicher Atmosphäre wird das diesjährige Konzert im Wohnzimmer Café Bar in der Widmanngasse über die Bühne gehen. Zu Gast in diesem Jahr sind Martin Moser und Sabrina Ranacher. Die zwei Musiker kennt man bereits vom Villacher Straßenmusikfestival.

Klavier und Oper

Am Piano verfeinert Martin Moser mit seiner Stimme Klassiker und Sabrina Ranacher singt Opernlieder wie man sie noch nie im Wohnzimmer gehört hat. „Der Verein GEMMA möchte mit seinen Veranstaltungen stets junge Menschen aus dem Kunst- und Kulturbereich unterstützen und ihnen eine Möglichkeit bieten, ihre Werke zu präsentieren.“, ist GEMMA Vorsitzender Marc Germeshausen überzeugt. Der Eintritt zum Weihnachtskonzert ist frei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2023 um 13:46 Uhr aktualisiert