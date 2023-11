Neueröffnung: Gastronom bringt italienisches Lebensgefühl nach Villach

Veröffentlicht am 30. November 2023, 16:31 / ©5 Minuten

In den letzten Wochen hat sich einiges getan im ehemaligen Standort der Le Bar. Diese ist ja bekanntlich mit Sack und Pack auf den Villacher Hauptplatz gezogen – wir haben berichtet. Aber auch in der Gerbergasse 13 herrscht reges Treiben. Dort eröffnet der erfahrene Gastronom William Furlan am morgigen Freitag, dem 1. Dezember 2023, gemeinsam mit seiner Familie die Snackbar „Due Passi„.

Italienische Spezialitäten

Im Mittelpunkt des neuen Lokals stehen italienische Spezialitäten, immerhin kommt der 63-Jährige aus dem Herzen der italienischen Prosecco-Region Conegliano und bringt über 20 Jahre an Erfahrung in der Gastro und Weinbranche mit. „Wir bieten verschiedenste Weine, Spumanti, Grappe, Tramezzini und Panini„, beschreibt man grob die Menükarte im Gespräch mit 5 Minuten. Einen ersten Vorgeschmack soll das Buffet bei der morgigen Eröffnungsfeier bieten. Los geht es um 17 Uhr!