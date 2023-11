Spannend bis zum Schluss: Kärntner Futsal-Derby sorgte für Begeisterung

Sowohl der Carinthia Flamengo Futsal Club als auch Vizemeister LPSV Kärnten aus Villach zählen zu den Titelanwärtern in der heurigen Saison. Besonders dabei ist, dass in der Saison 2023/24 auch zwei Mannschaften direkt in die Futsal Bundesliga aufsteigen.

Super Stimmung von Minute eins

Sofort mit dem Anpfiff begann ein offener Schlagabtausch und die Fans beider Teams sorgten für eine super Stimmung. Den ersten Treffer konnten die Carinthia Flamengos aus kurzer Distanz erzielen. Der LPSV Kärnten war in der ersten Halbzeit voll gefordert, konnte jedoch beide Male die Führung des CFFC ausgleichen. In der ersten Halbzeit hatten die Heimischen ein leichtes Übergewicht im Spiel. In der zweiten Halbzeit änderte sich dies zunehmend. Den ersten Führungstreffer der Villacher konnten die Klagenfurter noch ausgleichen, ehe der LPSV Kärnten mit einem 7:3 davonzog. Es dauert eine Zeit, bis sich die Truppe unter Kapitän Enes Brdjanovic erholen konnte. Erst in der Schlussminute konnten die Klagenfurter mit einem Doppelschlag das Ergebnis noch verbessern. Die Villacher gewinnen das Spiel mit einem 8:6 Sieg gegen den Carinthia Flamengo Futsal Club.

©doubelieveindestiny ©doubelieveindestiny

Ein faires und spannendes Spiel

„Ein Derby ist immer etwas ganz Besonderes. Alleine die volle Tribüne macht da schon ein wenig Gänsehaut-Feeling aus. Auf dem Platz war es von beiden Seiten unerbittlich, aber sehr fair geführt. Wir haben in der zweiten Halbzeit deutlich besser ins Spiel gefunden und unsere volle Routine ausspielen können. Ich muss aber auch Klagenfurt ein Kompliment machen, die wirklich sensationell stark waren. Solche Spiele sind für den Sport die beste Werbung – und wenn wir am Schluss auch noch gewinnen, bin ich natürlich vollauf zufrieden“, freut sich Stephan Brozek, Sektionsleiter LPSV Kärnten.

Torschützen: LPSV Kärnten: Matoruga, Krnjic Ivan (3), Nuhanovic (2), Cavka, Lukic CFFC: Todor-Kostic, Buljubasic, Ducanovic, Angelov (2), Kahvedzic

