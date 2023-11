Baum begrub Teleskoplader unter sich: 59-Jähriger eingeschlossen

Veröffentlicht am 30. November 2023, 18:02 / ©ÖAMTC

Ein 59-Jähriger war am Donnerstagnachmittag mit Aufräumarbeiten in einem Wald in der Gemeinde Albeck beschäftigt gewesen. „Beim Hochheben eines Nadelbaumes mit dem Teleskoplader drehte sich dieser um die eigene Achse und riss den Teleskoplader mit dem darin befindlichen Mann seitlich um“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.

Im Fahrzeug eingeschlossen

Der Kärntner wurde im Fahrzeug eingeschlossen und unter dem Baum begraben. Er konnte aber noch selbst die Rettungskette in Gang setzen und befreite sich durch Eintreten der Scheibe aus dem Fahrzeug. Mit schweren Verletzungen an der Hand wurde er vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.