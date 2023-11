Arbeiter geriet mit Hand in Kreissäge: Schwer verletzt

Gegen 10 Uhr führte der 44-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in einer Firma alleine Arbeiten an einer Kreissäge durch. Dabei dürfte er mit dem linken Arbeitshandschuh in die Säge geraten sein. Der Mann erlitt in weiterer Folge schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Bruck an der Mur gebracht. Das Arbeitsinspektorat Leoben wurde in Kenntnis gesetzt.