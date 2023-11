Hohe Auszeichnung für Wernbergs ehemaligen Bürgermeister

Wernbergs ehemaliger Bürgermeister Franz Zwölbar bekam vergangene Woche von der Republik Österreich die Denkmalschutzmedaille in Form eines goldenen Puzzlesteins verliehen. In seiner Ära wurde die Burgruine Aichelburg in der Gemeinde Wernberg revitalisiert und kann nun von Besuchern besichtigt und erkundet werden. Die Gemeinde Wernberg mit Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) an der Spitze gratuliert Zwölbar zu dieser hohen Auszeichnung. Die Auswahl der insgesamt 16 Preisträger erfolgte auf Vorschlag einer Jury, die von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (GRÜNE) beim Bundesdenkmalamt eingerichtet wurde.

©Bundesdenkmalamt/Bettina Neubauer-Pregl