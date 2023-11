Überholmanöver misslang: Radfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Veröffentlicht am 30. November 2023, 20:40 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Gegen 16 Uhr fuhr ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Liezen mit seinem Pkw auf der L740 von Seltzthal kommend in Richtung Lassing. Der 73-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung. Der Pkw-Lenker beabsichtigte den Radfahrer zu überholen. Ersten Erhebungen zufolge kam der 73-Jährige währenddessen mit seinem Fahrrad ins Schwanken und fuhr dadurch in Richtung Fahrbahnmitte.

Radfahrer bei Kollision verletzt

Aufgrund eines entgegenkommenden Pkws konnte der 25-Jährige nicht ausweichen. Es kam zur Kollision, bei der der 73-Jährige aus dem Bezirk Liezen Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er wurde ins LKH Rottenmann gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.