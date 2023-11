Himmelsspektakel: Polarlichter am Freitag wieder möglich

Dafür sorgen könnte eine starke Sonneneruption der Klasse M9.8, die am Mittwochabend stattgefunden hat. Bei starker Sonnenaktivität kommt es nämlich häufiger zu sogenannten „koronaren Massenauswürfen“, bei denen elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die Erdatmosphäre treffen. In der Folge geben sie Energie in der Form von Licht ab. Vor allem in den nördlicheren Regionen der Erde sind Polarlichter keine Seltenheit. Hierzulande kommen sie nur vor, wenn die Sonnenwinde eben stärker ausfallen.

Werden die Polarlichter wieder strahlen?

Doch um die Polarlichter tatsächlich wieder am Himmel über Österreich betrachten zu können, braucht man dieses Mal eine große Portion Glück. Laut Medienberichten sollen die Polarlichter am ehesten in den frühen Morgenstunden des Freitags sichtbar sein, wenn es noch dunkel ist. Auch am Abend seien Sichtungen möglich, am ehesten im Donauraum und im Südosten. Da jedoch dichte Wolken vorhergesagt werden, könnten diese die Sicht zum Himmel verdecken.

Sonneneruptionen könnten morgen für geomagnetischen Sturm sorgen. Ob wieder Polarlichter sogar bei uns am Himmel zu sehen sein werden, lässt sich schwer vorhersagen. https://t.co/UFPvDtzyqK pic.twitter.com/VyQ6WABegB — DLR_next (@DLR_next) November 30, 2023

Polarlichter erleuchteten den Nachthimmel

Das Naturspektakel der besonderen Art war bereits Anfang November am Himmel zu sehen. Pinkfarbene Polarlichter ließen die Nacht erstrahlen. Besonders aus Kärnten und der Steiermark erreichten uns zahlreiche Fotos, etliche 5 Minuten Leser konnten das Phänomen mit der Kamera einfangen. Gesichtet wurden sie unter anderem über Villach, Velden, Spittal, dem Rosental und sogar in den Bezirken Deutschlandsberg und Weiz in der Steiermark. Hier eine kleine Auswahl:

©Rosie Orasch ©Julia Werhonig ©Andreas Hohenberger ©Andreas H. ©Leserfoto

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2023 um 21:48 Uhr aktualisiert