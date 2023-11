Trübes Wetter bleibt uns auch am Freitag erhalten

Im Laufe des Freitags verlagert sich das Schlechtwetter von den östlichen in die westlichen Landesteile. Generell ist es aber in ganz Kärnten eher trüb, so die Prognose der Meteorologen von Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze steigt aber vorübergehend auf 1.700 bis 2.400 Meter Seehöhe an. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.