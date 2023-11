Freitag wartet mit Regen und Schnee bis in tiefe Lagen

Veröffentlicht am 30. November 2023, 22:08 / ©5 Minuten

Schneefall, Schneeregen und Regen erwartet Österreich am Freitag. „Verbreitet fällt Niederschlag“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Doch während die Schneefallgrenze im Süden vorerst noch in hohen Lagen liegt, schneit es im Norden häufig schon bis in die Täler. Die Schneefallgrenzen liegt dort zwischen 300 und 1300 Metern Seehöhe. Im Laufe des Tages intensivieren sich aber auch alpensüdseitig die Niederschläge und zum Abend hin sinkt auch dort die Schneefallgrenze langsam.