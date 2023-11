Italientief sorgt für frostige Temperaturen und Niederschlag

Veröffentlicht am 30. November 2023, 22:10 / ©5 Minuten

Bereits in den Morgenstunden wird es verbreitet leicht regnen. „In den Nachmittagsstunden intensivieren sich die Niederschläge dann zunehmend“, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Mit dem neuerlichen Einsickern kalter Luft sinkt auch die Schneefallgrenze bis zum Abend in die obersteirischen Tallagen ab. Im Süden bleibt es am Freitag vermutlich noch bei Regen.