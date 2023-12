Krampuslauf und Co.: Busse werden umgeleitet

Zwei kommende Veranstaltungen sorgen für Umleitungen im Klagenfurter Busverkehr. Die ersten Regelungen findet bereits heute, Freitag 1. Dezember 2023, statt. Grund dafür ist der Krampusumzug in Viktring. Betroffen ist die Haltestelle: Viktring Schule. Die Linie B kehrt im Kreisverkehr um und fährt wieder retour zur Keltenstraße. Die Haltestelle Viktring Schule wird nicht bedient. In der Keltenstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Umleitung dauert voraussichtlich von 18 bis 20 Uhr.

Adventmarkt in Wölfnitz

Zu einer weiteren Umleitung im Busverkehr kommt es am Sonntag, 3. Dezember 2023, in Wölfnitz. Hier findet eine Adventausstellung statt. Stadteinwärts fährt die Linie 3 über die Feldkirchner Straße. Die Haltestelle Wölfnitz Ort fällt aufgrund der Ausstellung aus. In der Feldkirchner Straße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet (Postbus Haltestelle / gegenüber Spar). Busse werden am Sonntag zwischen 10 und 20 Uhr umgeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2023 um 08:56 Uhr aktualisiert