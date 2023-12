„Alt ist das neue Neu“: Steirerin eröffnet Vintage-Laden

Veröffentlicht am 1. Dezember 2023, 08:57 / ©Pexels.com

Vor einigen Wochen durfte die Steirerin Adelina die freudige Nachricht in den sozialen Medien verkünden: Sie eröffnet ihre „Second-Hand Boutique und Antikes“ in der Marktgemeinde Gössendorf, Graz-Umgebung. „Alt ist das neue Neu“, schreibt die Steirerin. Sei es Mode oder Deko: Vintage-Liebhaber werden hier ganz bestimmt fündig. Die Eröffnung findet schon nächste Woche, am 8. Dezember, statt.