Plötzlich verschwunden: Dieb suchte mit Dienstauto das Weite

Veröffentlicht am 1. Dezember 2023, 09:39 / ©fotolia.com

In der Nacht von 29. auf den 30. November trieben Autodiebe wieder ihr Unwesen. In der Marktgemeinde Oberdrauburg im Bezirk Spittal an der Drau wurde ein Dienstfahrzeug gestohlen. Vom Täter fehlt bislang noch jede Spur.

Vor der Gemeinde

Ein roter Dacia Logan wurde am 29. November gegen 18 Uhr vor dem Bauhof der Gemeinde abgestellt. Am nächsten Morgen war das Auto verschwunden. Gegen 7 Uhr stellten Gemeindebedienstete fest, dass das Fahrzeug offenbar gestohlen wurde. Trotz der sofortigen Anzeige, konnte der Dienstwagen bis dato noch nicht gefunden werden. Die Polizei Oberdrauburg bitten nun um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 059 133 2231 zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.12.2023 um 09:52 Uhr aktualisiert