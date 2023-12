Höchste Warnstufe: Schnee-Walze überrollt Österreich

Ein Italientief zieht heute über Österreich und bringt Schnee mit sich. Laut der UWZ wird es vor allem im Süden und im Südosten zu ergiebigen Neuschneemengen kommen. Auch die GeoSphere Austria stimmt der Prognose zu: „Tiefdruckeinfluss ist im Ostalpenraum wetterbestimmend und damit überwiegen im ganzen Land die Wolken und Regen oder Schneefall breiten sich rasch auf alle Landesteile aus.“

Bis zu ein Meter Neuschnee

Die Schneefallgrenze wird im Laufe des Tages dann sinken. Im Süden bewegt sie sich bei 1.500 und 2.000 Meter Seehöhe und könnte bis zum Nachmittag auf zwischen 700 und 1.000 Meter absinken. Grundsätzlich wird es hier eher regnen. Für den Norden fällt die Schneeprognose auch schon heftiger aus. Selbst auf der Warnkarte ist der Norden Österreich zur Gänze rot eingefärbt: Hier schneit es bis in tiefe Lagen. „Im zentralen und östlichen Bergland schneit es zeitweise intensiv, hier kommen einige Zentimeter Neuschnee zusammen, vom Pongau bis in die Obersteiermark teils sogar mehr als ein halber Meter bzw. auf den Bergen auch über ein Meter“, so die GeoSphere Austria.

Schnee legt in der Nacht auf Samstag noch einmal nach

In der Nacht auf Samstag intensivieren sich die Regen- und Schneefälle nochmals, ehe sich die Wetterlage dann entspannt. „Der Samstag startet trüb und häufig winterlich, die Schneefallgrenze liegt anfangs zwischen tiefen Lagen und etwa 800 Meter im Süden, sinkt tagsüber aber überall bis in die Niederungen ab. Im Laufe des Nachmittags lässt der Schneefall von Westen her nach, im Norden und Nordosten fällt aber bis in den Abend hinein zeitweise noch etwas Schnee“, weiß die UWZ. Für den ersten Advent kündigt sich bei sonnigem und trockenem Wetter dann strenger Frost an.