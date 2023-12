Cool: Food-Hotspot Freigeist erÃ¶ffnet heute in Klagenfurt!

Christoph Feilhofer bei der Eröffnungsfeier am Donnerstag

Veröffentlicht am 1. Dezember 2023, 12:13 / ©5min.at

Freigeist Burger, bekannt für seine hausgemachten Burger-Buns, Dips und Drinks, die täglich frisch zubereitet werden, erweitert sein erfolgreiches Konzept und eröffnet heute, am 1. Dezember, eine neue Filiale am Kardinalplatz 8 in Klagenfurt.

Kosten & Genießen

Gestern fand ein beeindruckendes Event statt, bei dem Chef Christoph Feilhofer persönlich anwesend war. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Gäste an, die mit einer vielfältigen Auswahl an Getränken begrüßt wurden, darunter Prosecco, Cocktails und alkoholfreie Aperitifs. Ein DJ sorgte für stimmungsvolle Musik vor Ort. Eine breite Auswahl an köstlichen Snacks wurden serviert, darunter Pommes, Süßkartoffelpommes, Käseringe, Chicken- und Chilli-Cheese Nuggets, sowie unwiderstehliche Mini-Snack-Burger, die geschmacklich alle Erwartungen übertroffen haben. Werfe hier selbst einen Blick auf die Stimmung von gestern: