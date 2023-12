ORF-Gebühr: Für diese Personen ist eine wichtige Frist abgelaufen

Das hängt davon ab, in welchem Bundesland man lebt. Mittlerweile entfällt in fünf Ländern die Landesabgabe, so muss man in Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg (vorerst nur für 2024) und Wien im kommenden Jahr „nur“ 15,30 Euro pro Monat bzw. 183,60 Euro im Jahr bezahlen. In Tirol sind es 222,72 Euro jährlich bzw. 18,56 monatlich, im Burgenland sind es 243,60 jährlich und 20,30 monatlich, in Kärnten sind es 241,2 Euro und 20,10 Euro im Monat und in der Steiermark sind es 238,8 Euro jährlich und 19,9 Euro monatlich.