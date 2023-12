Auch heuer: Weihnachtszuschuss für Klagenfurter in finanzieller Not

Jobverlust, Krankheit, Scheidung, Schicksalsschläge: Dass Menschen in finanzielle Not geraten, hat unterschiedliche Gründe. „Um hier gerade in der Vorweihnachtszeit für ein wenig Erleichterung zu sorgen, bieten wir heuer wieder die Aktion ‚Soziales Christkind‘ an“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Stadtkartenbesitzer erhalten einen einmaligen Zuschuss in Form von 100 Euro City-Zehnern pro Person.

Angebot gilt bis 22. Dezember

Alle, die mit Stichtag 31. Oktober 2023 im Besitz einer gültigen Stadtkarte sind, können ab dem 1. Dezember 2023 die Gutscheine für das „Soziale Christkind“ in der Volksküche am Südbahnbahngürtel 50 beantragen. Die Gutscheine werden zeitgleich ausgegeben. Das Angebot gilt bis 22. Dezember 2023.