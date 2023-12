Corona-Anstieg: Diese Personen sollen sich jetzt impfen lassen

In der Steiermark wird bei sechs Kläranlagen gemessen und die Corona-Viruslast im Abwasser steigt auch hierzulande an. Es zeigt sich derzeit „eine tendenziell steigende Belastung“, so Günter Siwetz, medizinischer Sachverständiger in der Landessanitätsdirektion. „Gleichzeitig werden die Proben mittels molekularbiologischer Methoden untersucht, um einen Überblick über vorherrschende Varianten zu gewinnen.“ Derzeit würde die Variante „XBB“, die zur Omikron-Familie gehört, dominieren. Sie werde jedoch von der WHO nicht als besorgniserregend eingestuft, so Siwetz.

Das ist bei der Corona-Impfung neu

Gleichzeitig steht in der Steiermark mit Dezember die volle Palette der angepassten Impfstoffe zur Verfügung. Aktuell ist die nach wie vor kostenlose Corona-Schutzimpfung bei rund 600 niedergelassenen Ärzten zu bekommen. Neu ist seit dem Herbst, dass die Corona-Schutzimpfung auch in den Impfstellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes wie den Sanitätsreferaten der Bezirkshauptmannschaften, der Impfstelle der Stadt Graz sowie der Reisemedizinischen Impf- und Beratungsstelle des Landes erhältlich ist. Seit Beginn der Herbstimpfkampagne haben bereits rund 63.000 Personen das Angebot zur Auffrischungsimpfung gegen Corona in Anspruch genommen. Mehr Informationen rund um die Corona-Impfung in der Steiermark findet ihr hier.