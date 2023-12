Klein und schlank: So mögen die Steirer ihren Christbaum am liebsten

„Sehr beliebt sind vor allem Christbäume mit einer Größe von etwa 1,6 bis 1,7 Meter und einem Kronen-Durchmesser von rund einem Meter“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher. Die ausgiebigen Niederschläge des heurigen Jahres und die achtsame Pflege durch die Christbaumproduzenten sorgten darüber hinaus dafür, dass die wohltuend duftenden Nadeln eine besonders satt-grüne Farbe haben.

Weihnachtsbaum wächst zehn bis 14 Jahre lang

Am liebsten wird der Christbaum direkt vom Bauern gekauft. „Knapp 60 Prozent der Steirer kaufen ihren Christbaum direkt beim Bauern am Christbaumstand oder am Bauernhof“, freut sich Titschenbacher. Zehn bis 14 Jahre Pflegearbeit verlangt ein Weihnachtsbaum, bis er vom kleinen Pflänzchen zum stattlichen Zwei-Meter-Baum heranwachsen kann. Geerntet werden die ausgewählten Bäume in der richtigen Mondphase, sodass die Nadeln duftend frisch und lange haltbar bleiben.

Steirische Bäume in anderen Bundesländern nachgefragt

„Auffällig ist, dass erstmals steirische Bäume in anderen Bundesländern nachgefragt sind“, freut sich Martina Lienhart, Obfrau der steirischen Christbaumbauern. Dennoch geht von den nordischen Ländern ein starker Marktdruck im Billigstpreissegment aus. „Wir können uns aber mit unseren Qualitätsbäumen gut behaupten, indem wir mit Frische und schöner Form punkten sowie auf die Trends gut reagieren“, betont Lienhart. Trotz der hohen Inflation würden die Christbaumpreise nur „moderat“ angehobt werden, sagt Lienhart. „0,50 bis einen Euro pro Laufmeter.“

Von der Christbaumkultur zum Wohnzimmer in 6,5 Kilometern

Das Aufstellen eines heimischen Weihnachtsbaumes lässt im Wohnzimmer nicht nur weihnachtliche und friedvolle Stimmung entstehen, sondern ist auch ein Klimaschutz-Statement. „Die steirischen Christbäume haben kurze Transportwege – im steirischen Schnitt liegen diese zwischen Christbaumkultur und Wohnzimmer nur bei 6,5 Kilometer“, betont Titschenbacher. Die Mitglieder des Vereins der Steirischen Christbaumbauern haben sich freiwillig strengen Regeln unterworfen, die eine nachhaltige und ökologische Produktion sowie 100 Prozent Regionalität garantieren.