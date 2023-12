2-Jährige geschlagen? 60-Jähriger muss jetzt ins Gefängnis

Die schreckliche Tat soll sich vor wenigen Monaten, im Juli, in einem Wiener Gemeindebau ereignet haben. Während die Mutter das Zimmer kurz verlassen hat, soll sich ein 60-Jähriger, der auf Besuch bei der Nachbarin der Frau war, an dem zweijährigen Mädchen vergangen haben. Als die 26-jährige Mutter zurückkam, war das Kleinkind nämlich sichtbar verletzt. In einer ersten Einvernahme soll das Mädchen auch gesagt haben, dass ihr der 60-Jährige „Aua“ gemacht habe, wie der „ORF“ berichtet.

1,8 Promille und ein Joint

Der Mann selbst bestreitet damals so wie heute, die Tat begangen zu haben. Damals hat die Mutter die Wohnungstür zugesperrt und sich mit dem Kind im Bad eingesperrt, von wo aus sie die Polizei gerufen hat. Der 60-Jährige konnte so nicht fliehen. Der Mann soll 1,8 Promille im Blut gehabt und davor auch einen Joint geraucht haben, meint er selbst. Der Richter jedoch sah es „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ so, dass der Mann Hand an das Kind gelegt habe. Das Urteil – es ist noch nicht rechtskräftig: 22 Monate Haft.