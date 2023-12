Pensionist wurde von falschem Bankmitarbeiter betrogen

Veröffentlicht am 1. Dezember 2023, 15:09 / ©nelen.ru-stock.adobe.com

Der 75-Jährige erhielt am 24. November 2023 eine SMS mit einem Link seiner vermeintlichen Hausbank, in dem er seine Konto- und Privatdaten bekannt geben sollte. Dieser Aufforderung kam er nach und erhielt daraufhin am heutigen 1. Dezember 2023 einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. „Dieser gab sich als Bankmitarbeiter aus und forderte einen Fernzugriff auf den Computer des Opfers“, heißt es seitens der Polizei.

Betrüger buchte Geld ab

Gutgläubig willigte der Pensionist ein und kurz darauf buchte der Betrüger Geld von seinem Konto ab. „Dem 75-jährigen Mann entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich“, erklären die Beamten. Sie ermitteln nun in dem Fall.