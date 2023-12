Toll! Dieser steirische Adventmarkt ist ein wahrer Insta-Hit

„Casino.ch“ hat eine Rangliste der zehn populärsten Adventmärkte in Österreich erstellt, die nach der Anzahl der Instagram-Hashtags bewertet wurden. Untersucht wurden im Rahmen der Studie auch Märkte in Deutschland und der Schweiz. In Österreich führt die Rangliste jedenfalls der Salzburger Christkindlmarkt vor dem Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz deutlich an. Beide haben über 3.000, der Salzburger sogar über 4.000 Hashtags zu verzeichnen.

Mariazeller Advent auf Platz 4

Dahinter folgt ein weiterer Christkindlmarkt in Salzburg: Der Hellbrunner Adventzauber mit immerhin noch 1.802 Hashtags. Doch in den Top 5 findet sich neben diesen dreien und dem Veldener Advent (Platz 5) auch noch ein steirischer Adventmarkt. Auf Platz 4 schaffte es nämlich der Mariazeller Advent mit insgesamt noch 873 Hashtags auf Instagram.