Polizei warnt: Schockanrufe könnten dich zehntausende Euro kosten

„Derzeit versuchen professionelle Telefonbetrüger in Linz sowie im Großraum von Linz unsere Bewohner zu betrügen“, so die oberösterreichischen Polizeibeamten. Zuletzt wurden am vergangenen Dienstag, den 28. November, einer 70-jährigern Linzerin 10.000 Euro an Bargeld abgeknöpft. Vor 14 Tagen haben die Betrüger sogar einen sechsstelligen Bargeld-Betrag, Schmuck und Golddukaten von einer 80-jährigen Frau aus dem Bezirk Linz-Land erbeuten können.

So gehen die Betrüger vor

Die Anrufer geben sich am Telefon als Polizisten oder Staatsanwälte aus und versuchen den Opfern einzureden, dass die Tochter oder der Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur durch Bezahlung einer Kaution könne die Festnahme verhindert werden. Im Hintergrund wird dann durch die Täter eine weinende bzw. schluchzende Stimme eingespielt. Die Polizei warnt nun davor, dass es sich dabei um Betrug handelt und gibt Tipps, wie ihr erkennen könnt, ob es sich um einen Betrugsanruf handelt und was ihr machen könnt.