„Es hat gegrollt“: Erdbeben sucht Gloggnitz wieder heim

Der Raum rund um Gloggnitz in Niederösterreich ist bereits bekannt, für seine häufigen, spürbaren Erdbeben. Jenes vor knapp eineinhalb Monaten hatte die Stärke 2,8 – wir haben berichtet. Auch heute hat in Gloggnitz am Vormittag wieder die Erde gebebt. Genauer gesagt um 9.53 Uhr.

Keine Schäden zu erwarten

Dieses Mal hatte das Erdbeben zwar nur die Stärke 1,9, Erschütterungen wurden im Epizentrum vereinzelt dennoch schwach bis deutlich wahrgenommen. Zudem wurde über ein Grollen berichtet, heißt es seitens der „GeoSphere Austria“. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke jedenfalls nicht zu erwarten.