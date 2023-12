Regenwalze kommt auf Kärnten zu

Veröffentlicht am 1. Dezember 2023, 18:16 / ©Thomas Kaiser

Laut GeoSphere Austria wird der Schneefall in Kärnten später als ursprünglich prognostiziert einsetzen und auch weniger stark ausfallen – wir haben berichtet. Dennoch solltet ihr die Schlechtwetterprognose nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn in der Nacht auf Samstag soll es in Kärnten stattdessen stark regnen. Von Niederschlagsmengen zwischen 50 und 70 mm* ist die Rede. Laut dem Hydrographischem Dienst Kärnten sind für den Bereich rund um die Karawanken sogar bis zu 120 mm prognostiziert worden!

©UZW | Die aktuelle Warnkarte von Geosphere Austria. ©UWZ | Die aktuelle Warnkarte der österreichischen Unwetterzentrale.

Vorerst keine Hochwassergefahr an den Flüssen

An den Flüssen bestehe aber nur geringe bis keine Gefährdung, gibt man Entwarnung. Dennoch wurde der Gailradweg wegen Hochwassergefahr bereits vorsorglich von der Stadt gesperrt – mehr dazu hier. Erst im Laufe der Nacht bzw. am Samstag soll der Niederschlag dann in Schneefall übergehen.