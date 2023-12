850 Krampusse lehrten Villachern das Fürchten

Veröffentlicht am 1. Dezember 2023, 18:31 / ©5 Minuten

Ausgerüstet mit Schirmen und Regenponchos standen die Villacher bereit, als der diesjährige Krampuslauf um 18 Uhr in der City startete. Organisator Reinhard Wastl hatte vorab aus über 270 Krampusgruppen 45 ausgewählt und eingeladen. Mit dabei waren 850 Krampusse aus Bayern, Südtirol, Salzburg, Steiermark und Kärnten! Auch drei Kindergruppen nahmen heuer am Lauf teil. Die Route führte sie vom Parkhotel über die 10. Oktoberstraße zum Hauptplatz und schließlich in die Gerbergasse, wo auch die traditionelle Demaskierung vollzogen wurde.

©5 Minuten | Impressionen vom Villacher Krampuslauf. ©5 Minuten | Impressionen vom Villacher Krampuslauf. ©5 Minuten | Impressionen vom Villacher Krampuslauf.