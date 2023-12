Filmreif: Unbekannte brechen von oben in Kärntner Supermarkt ein

In der Nacht von gestern auf heute sind bislang unbekannte Täter in eine Supermarktfiliale im Bezirk Klagenfurt-Land eingebrochen. Die Täter gelangten dabei über ein Dachfenster in die Räumlichkeiten, wo sie eine Wand durchbrachen und den darin befindlichen Tresor mittels Winkelschleifer aufschnitten. Die Täter haben Bargeld- und Sachbestände in bislang unbekannter Höhe erbeutet. Des Weiteren ist auch noch erheblicher Sachschaden entstanden. Nun hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen.